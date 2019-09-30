Defne Samyeli'den evlilik açıklaması geldi Cem Yılmaz hakkında ilk kez konuştu
Geçtiğimiz yıl başlayan ilişkisine tam gaz devam edem Defne Samyeli, Cem Yılmaz ile evleneceği iddialarına açıklık getirdi.
Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam annesi Sendegül Samyeli ile Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Çıkışta kendisini bekleyen muhabirlerin sorularını yanıtlayan Samyeli, evlilik sorusuna ise ilk kez yanıt verdi.
Samyeli, daha önce magazin gündemini meşgul eden evlilik iddiaları hakkında net konuştu. Samyeli, “Cem Yılmaz ile evlenecek misiniz?” sorusuna gülerek “Biz böyle çok iyi ve çok mutluyuz” yanıtını verdi.
Güvende hissettiğim bir beraberliğim var
Defne Samyeli, 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başladığı Cem Yılmaz için “Eğlendiğim, kendimi güvende hissettiğim bir beraberliğim var” demişti.
Bu ilişki çok uzun yıllar devam edecekmiş gibi
Cem Yılmaz da “İçimde bu ilişki çok uzun yıllar devam edecekmiş gibi bir his var” açıklamasını yapmıştı.