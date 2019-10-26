Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a olay gönderme! Serenay Sarıkaya iddiası olay olmuştu
Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüşken Samyeli'den Yılmaz'a olay bir gönderme geldi.
Gözde çift Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüşken ayrılığın ardından sessizliğini koruyan çift hakkında bomba iddialar ortaya atılmıştı. İkilinin ayrılığı magazin gündemini uzun süre meşgul etmişken Samyeli'nin Yılmaz'a olay göndermesi de uzun bir süre konuşulacak gibi duruyor.
Sosyal medya hesabından ‘Sen Yalancı Bir Sonbahar’ adlı şarkıyı söylediği videosunu paylaşan Samyeli’nin bu hareketiyle Yılmaz’a mesaj vermeye çalıştığı konuşuldu.
Öte yandan ikilinin ayrılıklarının ortaya çıkışı ise Cem Yılmaz'ın yeni filminin galasına Defne Samyeli'nin gelmemesiyle netlik kazanmıştı.
Gözde çift, ayrılık iddiaları hakkında konuşmamayı tercih ederken, sosyal medya hesaplarından ikisinin de beraber çekildikleri fotoğrafları silmemesi dikkat çekti.