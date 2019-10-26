Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a olay gönderme! Serenay Sarıkaya iddiası olay olmuştu

Gözde çift Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüşken ayrılığın ardından sessizliğini koruyan çift hakkında bomba iddialar ortaya atılmıştı. İkilinin ayrılığı magazin gündemini uzun süre meşgul etmişken Samyeli'nin Yılmaz'a olay göndermesi de uzun bir süre konuşulacak gibi duruyor.