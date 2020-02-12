Defne Samyeli'den Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkına olay yorum!
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 1.5 yıl aşk yaşayan Defne Samyeli kısa bir süre önce ilişkilerini sonlandırdılar. Son dönemlerde çıkan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşk iddialarına yorumda bulunan Samyeli, "Beni mazur görün. Meğer siz doğruları yazmışsınız" dedi.
Komedyen Cem Yılmaz'ın 1.5 yıl aşk yaşadığı Defne Samyeli'den ayrılır ayrılmaz ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddiaları magazin kamuoyuna bomba gibi düştü. Konuyla ilgili soru sorulan Defne Samyeli ise önceden bu soruları geçiştirirken şimdi ise imalı aldatma açıklaması yaptı.
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'da beraber görüntülenmelerinin ardından aşk iddiaları ispatlanmış oldu. Sarıkaya'nın havaalanında muhabirlere verdiği "Her şey sizin gördüğünüz gibi" cevabının ardından Samyeli'den yanıt gecikmedi.
Samyeli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum.
''Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün."