Defne Samyeli'den bomba itiraf en nefret ettiği kişi için anlattıkları olay!
Cem Yılmaz tarafından aldatılan Defne Samyeli, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında anlattıklarıyla olay yarattı.
Defne Samyeli, Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Muhabirliğe başlama serüveninden bahseden Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.
Samyeli, hayatında en nefret ettiği kişiye dair düşüncelerini şu sözlerle anlattı:
"Çocukluğumdan keşke ölse dediğim bir kötü kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım. Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm.''
''Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman... Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var. Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçeklikler var.''
''Ergendim o zamanlar... Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok."