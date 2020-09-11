Defne Samyeli'den bomba itiraf en nefret ettiği kişi için anlattıkları olay!

Samyeli, hayatında en nefret ettiği kişiye dair düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Çocukluğumdan keşke ölse dediğim bir kötü kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım. Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm.''