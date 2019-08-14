Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'dan videolu yanıt! Ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılık iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü ki ünlü çiftten bu iddialara videolu yanıt geldi.
Gözde çift Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında çıkan ayrılık iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüş ve herkesi şaşırtmıştı. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programının haberine göre, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli görüşmeme kararı aldığı söylenmişti.
Ünlü çift Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın Ağustos ayının başından beri görüşmediği ve bundan sonra da görüşmeme kararı aldıkları iddia edilmişti ki ünlü çiftten videolu yanıt geldi. Cem Yılmaz, Defne Samyeli'ye sarılarak çektiği videoda ''Delirmişler'' diyerek güldü.
Neler olmuştu?
Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programının haberine göre, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli görüşmeme kararı aldığı söylenmişti. Hatta 2. Sayfa'da ortaya atılan iddiaya göre, Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın evinden de taşındı.