Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'dan videolu yanıt! Ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü

Ünlü çift Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın Ağustos ayının başından beri görüşmediği ve bundan sonra da görüşmeme kararı aldıkları iddia edilmişti ki ünlü çiftten videolu yanıt geldi. Cem Yılmaz, Defne Samyeli'ye sarılarak çektiği videoda ''Delirmişler'' diyerek güldü.