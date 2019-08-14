Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ilişkisinde şoke eden karar! Ayrılık iddiası bomba gibi düştü

Ünlü çift Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın Ağustos ayının başından beri görüşmediği ve bundan sonra da görüşmeme kararı aldıkları iddia edildi. Hatta 2. Sayfa'da ortaya atılan iddiaya göre, Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın evinden de taşındı.