Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ilişkisinde şoke eden karar! Ayrılık iddiası bomba gibi düştü
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti ki ikilinin ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Gözde çift Cem Yılmaz ve Defne Samyeli hakkında çıkan ayrılık iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü ve herkesi şaşırttı. Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programının haberine göre, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli görüşmeme kararı aldı.
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Ünlü çift Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın Ağustos ayının başından beri görüşmediği ve bundan sonra da görüşmeme kararı aldıkları iddia edildi. Hatta 2. Sayfa'da ortaya atılan iddiaya göre, Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın evinden de taşındı.
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Ortaya atılan bu iddialara hem Cem Yılmaz'ın hem de Defne Samyeli'nin sessiz kalması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi.
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2. Sayfa'da iddia edilenlere göre, gözde çift Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, ayrıldıklarını şimdilik sadece yakın dostlarıyla paylaşmış.
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