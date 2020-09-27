Defne Samyeli siyah bikini üzerine fileli elbise giydi! Görenlerin nefesini kesti
Son günlerde sıkça magazin gündeminde yer alan Defne Samyeli bu defa da filelisi ile olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde arkadaş grubuyla Bebek'te görüntülenen Defne Samyeli derin dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Gazetecileri görünce panikleyen Samyeli görüntülenmemek için uğraşmıştı.
116
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Samyeli, paylaşımları ile takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
216
Yaklaşık 700 bin takipçisi bulunan Samyeli'nin pozları binlerce beğeni alıyor.
316
Fotoğraflarına yapılan yorumları sınırlandıran güzel oyuncu sadece tanıdığı kişilerin yorum yapmasına izin vermesi düşündürdü.
416