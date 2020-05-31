Defne Samyeli Saba Tümer'e konuştu! Aşk sözleriyle gündeme oturdu

"Yeni bir aşka mı yelken açtı?": Saba Tümer’in canlı yayınına katılan Samyeli, “Aşka inancın kaldı mı?” sorusuna, “Tabii, sevilebilmek, aşık olabilmek; sana aşık olunmasından ya da sevilmekten çok daha güzel bence. Kendimi büyüyor gibi hissediyorum.