Defne Samyeli Saba Tümer'e konuştu! Aşk sözleriyle gündeme oturdu
Saba Tümer'e konuşan oyuncu, şarkıcı Defne Samyeli, yaptığı açıklamalarla kafa karıştırdı. Samyeli'nin verdiği cevaplarla yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın olaylı sona ermesinden sonra kendi köşesine çekilen Defne Samyeli, uzun bir süre sessizliğini koruduktan sonra ilk kez konuştu. Saba Tümer'e konuşan Samyeli burada kullandığı ifadelerle kafaları karıştırdı.
"Yeni bir aşka mı yelken açtı?": Saba Tümer’in canlı yayınına katılan Samyeli, “Aşka inancın kaldı mı?” sorusuna, “Tabii, sevilebilmek, aşık olabilmek; sana aşık olunmasından ya da sevilmekten çok daha güzel bence. Kendimi büyüyor gibi hissediyorum.
Kendini bulutlar üzerinde hissettiğin duygular peşinde koştuğun, kendine çok bağlandığın bir durumsa büyük bir aşk yaşayacaksan beraberinde büyük bir nefret kaçınılmaz” ifadesini kullandı.
Diğer yandan Samyeli, “Ben her bahar aşık olurum. Şu an aşık değilim ama olabilirim. Şarkı da söylenen gibi aşık değilim olabilirim, yüzde elli sevebilirim” sözleriyle dikkatleri üzerine topladı.