Defne Samyeli Ramazan'da şampanya içince sosyal medyada tepki çekti
Şu sıralar Cem Yılmaz ile olan birlikteliği yüzünden gündeme sıkça gelen Defne Samyeli, kızı ile birlikte gittiği Paris tatilinden şampanyalı fotoğraf paylaşınca olanlar oldu.
Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin dizisine yeniden konuk oyuncu olarak katılacak olan Defne Samyeli, kızının paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle adeta linç edildi. 22 yaşındaki kızı Deren Talu ile gittiği Paris tatilinden şampanyalı poz veren Samyeli'nin en azından saygılı olması gerektiği söylendi.
Geçtiğimiz yıl Cem Yılmaz ile bir ilişkiye başlayan Defne Samyeli, yenilenecek olan İstanbul seçimi ile ilgili "Milyonlarca insanın iradesi, ikna edicilikten uzak, tartışmalı bir kararla ve büyük bir cüretle yok sayıldı. Adalete inancın bittiği yerde, huzur ve barış olamaz." tweetini atmış ve çok konuşulanlar arasına girmeyi başarmıştı.
Son olarak ise Paris tatilinden kızı Deren Talu'nun paylaştığı bu görüntü yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Samyeli'ye "Ramazan gününde oruç tutmuyorsun barı saygı göster, bir de alkol alıyor" yorumu yapıldı. İşte Samyeli'ye gelen tepkilerden bazıları...