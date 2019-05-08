Defne Samyeli Ramazan'da şampanya içince sosyal medyada tepki çekti

Geçtiğimiz yıl Cem Yılmaz ile bir ilişkiye başlayan Defne Samyeli, yenilenecek olan İstanbul seçimi ile ilgili "Milyonlarca insanın iradesi, ikna edicilikten uzak, tartışmalı bir kararla ve büyük bir cüretle yok sayıldı. Adalete inancın bittiği yerde, huzur ve barış olamaz." tweetini atmış ve çok konuşulanlar arasına girmeyi başarmıştı.