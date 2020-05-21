Defne Samyeli kaslı pozlarını paylaştı! 48 yaşındaki isim gençlere taş çıkarttı
Salgın günlerinde evine kapanan ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından paylaştığı kaslı fotoğrafı çok konuşuldu.
Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli de corona virüs salgınından korunmak için kendisini evine kapattı. Karantina sürecinde yaptığı sporları ihmal etmeyen Samyeli, son yaptığı paylaşımında da bunları gözler önüne serdi. Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. 48 yaşındaki iki kız annesi olan Defne Samyeli, evde olduğu sürede yediklerine dikkat ederek formunu korudu.
"Karın kaslarını gösterdi": 48 yaşındaki iki kız annesi olan Defne Samyeli, evde olduğu sürede yediklerine dikkat ederek formunu korudu. Hayatından sporu eksik etmeyen şarkıcı, Instagram hesabından karın kaslarının göründüğü bir pozunu paylaştı. Samyeli'nin göz emojisi koyarak paylaştığı fotoğrafa kızı Deren Talu'dan da kalp emojileri geldi.
Ünlü isim son olarak komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşamıştı. İkili 1,5 yıl süren ilişkilerine son noktayı koydular. Cem Yılmaz'ın daha sonra ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Defne Samyeli Kimdir?
Defne Samyeli, 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatya’lı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul'da doğmuştur. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır. TRT İstanbul Radyosu'nun çocuk korosuna girdi. Nişantaşı Anadolu Lisesi'ni üçüncülükle bitirdi.