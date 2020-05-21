Defne Samyeli kaslı pozlarını paylaştı! 48 yaşındaki isim gençlere taş çıkarttı

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli de corona virüs salgınından korunmak için kendisini evine kapattı. Karantina sürecinde yaptığı sporları ihmal etmeyen Samyeli, son yaptığı paylaşımında da bunları gözler önüne serdi. Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. 48 yaşındaki iki kız annesi olan Defne Samyeli, evde olduğu sürede yediklerine dikkat ederek formunu korudu.