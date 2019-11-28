Defne Samyeli karşısıda görünce çok sinirlendi! Atar topar çıkıp gitti
Fulya'daki özel bir hastaneden çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, arabasının önünde park etmiş aracı görünce çılgına döndü. Gazetecileri de bir anda karşısında bulunca ne yapacağını şaşırdı.
Defne Samyeli, önceki gün Fulya'daki özel bir hastanede görüntülendi. Hasta olan bir arkadaşını ziyaret eden ünlü isim, çıkışta gazetecilerin olduğunu görünce panikledi.
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Yanında bulunan yaşlı bir kadını arabasına bindiren Defne Samyeli, sonrasında koşar adım hastaneye gitti.
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Gazetecileri kim çağırdı?
Danışmada bulunan yetkiler ile hararetli bir konuşma yapan oyuncu, gazetecileri kimin çağırdığını sordu.
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Koşar adım arabasına geçti
Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddia edilen Samyeli, arabasının gelmesi ile koşar adım direksiyona geçti.
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