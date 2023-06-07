Defne Samyeli, genç müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşkını ilan etti
Defne Samyeli, müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşadığı iddialarını yalanlamıştı. Beklenen itiraf sonunda geldi. İkili sosyal medyada romantik bir fotoğraf paylaşarak aşklarını ilan ettiler.
2019 yılında Cem Yılmaz ile ilişkisini noktalayan 50 yaşındaki Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalara müzisyen Çağrı Telkıvıran ile görüntülenmişti.
Defne Samyeli basın mensuplarının "Aşk mı yaşıyorsunuz?" sorularını yanıtsız bırakmıştı.
Bir süre sonra açıklama yapan Defne Samyeli aşk iddialarını şu sözlerle yalanlamıştı.
Defne Samyeli, "Çağrı benim arkadaşım. Stüdyoda iş yapıyoruz. Sanki çok gizemli bir şey varmış, yakalanıyormuşuz gibi lanse edilmesinden rahatsızlık duyuyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Saklanılan bir durum da yok. Birlikte şarkı yapıyoruz" demişti.