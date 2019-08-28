Defne Samyeli fit vücuduyla şaşırttı Cem Yılmaz'ın göbeği sosyal medyanın diline düştü
2018 yılının ortalarında sevgili oldukları haberleri gündeme bomba gibi düşen Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ikilisi, tatillerine kaldıkları yerden devam ediyor.
46 yaşındaki Cem Yılmaz ve 47 yaşındaki Defne Samyeli, yeniden birlikte tatile çıktı. İlişkileri gerek magazin sayfalarında gerekse sosyal medyada çok konuşulan ikilinin tatilinden Samyeli'nin fit vücudu, Cem Yılmaz'ın ise göbeği dikkatlerden kaçmadı.
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Bu yazın gözde mekanı olan Cennet Koyu’ndaki evinde Samyeli ile kalan komedyen, gündüzleri de Samatya adlı tekneyle denize açılıyor.
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47 yaşında ama fit: Önceki gün yine teknede görüntülenen ikiliden Defne Samyeli'nin 47 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsü, sevenlerinden tam not aldı.
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Göbeği olay oldu: Eğlenceli anlar geçirdiği görülen Cem Yılmaz'ın ise geçtiğimiz yıl spor yaparak eser bırakmadığı göbeğinin yeniden ortaya çıkması sosyal medyanın diline düştü.
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