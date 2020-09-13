Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile şaşırttı! Gazetecileri görünce panik olup kaçtı
Son günlerde sıkça magazin gündeminde yer alan Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile basını görünce panik oldu.
Geçtiğimiz hafta Hekimoğlu dizisine konuk olan Defne Samyeli dizide güzelliğiyle başta Hekimoğlu olmak üzere hastanedekileri etkilemişti. Samyeli’nin, Timuçin Esen’le karşılıklı oynadıkları sahneler sosyal medyada damgasını vurmuştu.
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Defne Samyeli'nin Doktor Ateş Hekimoğlu'nun karşısında cilve yapması, erotik tavırlar sergilemesi seyirciden veto yemişti. Hasta ve doktor arasındaki mahremiyetin hiçe sayıldığı sahneye tepki mesajları yağmıştı.
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Defne Samyeli'nin bacak şov yaptığı dizinin bu sahnesi izleyenler tarafından gereksiz bulunmuştu.
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Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün arkadaş grubuyla Bebek'te görüntülenirken, gazetecilerden kaçmak için büyük çaba harcadı.
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