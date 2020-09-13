Defne Samyeli derin göğüs dekoltesi ile şaşırttı! Gazetecileri görünce panik olup kaçtı

Geçtiğimiz hafta Hekimoğlu dizisine konuk olan Defne Samyeli dizide güzelliğiyle başta Hekimoğlu olmak üzere hastanedekileri etkilemişti. Samyeli’nin, Timuçin Esen’le karşılıklı oynadıkları sahneler sosyal medyada damgasını vurmuştu.