Defne Samyeli dediğini yaptı! Mustafa Sandal savcılığa çağrıldı
Yakın zamanda kitap çıkartan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ve Defne Samyeli arasında ortaya çıkan gerginlik devam ediyor. Sandal'ın kitabında ile gizli bir aşk yaşadıklarını iddia etmesi üzerine Samyeli şikayette bulununca savcılık Mustafa Sandal'ı ifadeye çağırdı.
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın yaşantısını kaleme aldığı 'Beni Ağlatma' kitabı yakın zamanda satışa sunuldu. Sandal, eserinde bir dönem spikerlik yapan ve Türkiye güzeli Defne Samyeli ile aşk yaşadıklarını ancak gizli kalmasını istediğini belirtmesi üzerine ayrıldıklarını iddia etmişti. Çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayan Samyeli, Sandal hakkında savcılığa şikayette bulundu.
"Bugün ifadeye çağrıldı": İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edilen ünlü popçu bugün savcılık tarafından ifade vermeye çağrıldı. Suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Sandal'ın, 1 Ocak 2020'de yayımlanan kitabının 1. baskısında Samyeli hakkında gerçek dışı beyanlarda bulunarak, onur ve saygınlığını zedelemeye yönelik ifadeler kullandığı, huzur ve sükununu bozduğu ve ismini rızası dışında kullanarak hukuka aykırı yayımladığı belirtildi.
"Defne ile ilişkimizi gizli yaşadık": Dilekçede, kitabın Türkiye çapında satışa sunulduğu ve ilk baskısında, Samyeli ile ilgili olarak "Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye'nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. Hem çok güzel hem de çok akıllı bir kadın olarak ondan etkilenmemek mümkün değildi.
Şimdi geriye dönüp bakınca düşünme tarzıma gülmeme rağmen o zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karşımı duygularla onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti. Defne'den sonra da birlikteliklerim oldu…" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.