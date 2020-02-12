Defne Samyeli de Eren Talu'yu aldatmış sevişip çıplak fotoğraflarını yollamış
Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli'yi Serenay Sarıkaya ile aldatması konuşulurken Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun Ayşe Arman ile 10 sene önce yaptığı röportaj sosyal medyanın diline düştü. Eren Talu, Defne Samyeli'nin kendisini nasıl aldattığını bir bir anlatmış.
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüşken herkes Defne Samyeli'nin bu aşk için ne diyeceğini merak eder hale geldi. Defne Samyeli'nin Serenay ve Cem aşkına ilk yorumu ise oldukça kafa karıştırıcıyken Samyeli, aldatıldığını itiraf etti bir de magazin basınından ihanet haberlerine kızdığı için özür diledi.
Defne Samyeli'nin ''İhaneti göremedim'' itirafının ardından sosyal medya, Samyeli'nin açıklamalarıyla oldukça karıştı. Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile Defne Samyeli'yi aldatması konuşulurken Samyeli'nin de eski eşi Eren Talu'yu aldattığı Twitter gündeminde büyük yankı uyandırdı.
Sosyal medya kullanıcıları, Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun 10 yıl önce Ayşe Arman'a verdiği röportajı dilden dile dolandırdı. Eren Talu, o dönem Samyeli'nin kendisini nasıl aldattığını bir bir anlatmış. Üstelik Talu, bu aldatma itirafını da Defne Samyeli'nin kendisinin anlattığını söylemiş.
Eren Talu, Ayşe Arman'a verdiği röportajda Defne Samyeli'nin kendisini aldattığını şu sözlerle ifade etmiş:
Olgun erkeklerden hoşlanıyor: ''Defne, Brüksel’e bir medya konferansına gitmek istedi, “Tabii” dedim. Gitti. İşte ne olduysa o konferansta oldu. Richard Gizbert denilen o adamla tanışıyor. Adam, El Cezire televizyonunun Uğur Dündar’ı. Evli. Bilinen, tanınan biri. Karısı var, hayır işleriyle uğraşıyor, çok saygın bir kişilik. Londra’da yaşıyorlar. Richard o toplantıda moderatör. Bizimki de olgun erkeklerden hoşlanıyor...''