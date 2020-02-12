Defne Samyeli de Eren Talu'yu aldatmış sevişip çıplak fotoğraflarını yollamış

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüşken herkes Defne Samyeli'nin bu aşk için ne diyeceğini merak eder hale geldi. Defne Samyeli'nin Serenay ve Cem aşkına ilk yorumu ise oldukça kafa karıştırıcıyken Samyeli, aldatıldığını itiraf etti bir de magazin basınından ihanet haberlerine kızdığı için özür diledi.