Defne Samyeli dava açtı Mustafa Sandal pişman değilim deyip anlattı

Düzenlenen etkinlikte önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sandal, Defne Samyeli ile yaşadığı polemik hakkındaki sorulara, “Kendi hikayemi yazarken 15 sayfalık özel hayatımla ilgili yazım var. Oralara dokunmasam, tuhaf olurdu zaten. Onları yazmasam sorardınız neden yok diye. Ben o konuyla alakalı açıklamamı yaptım. Ben oradaki üç satıra takılıp kalmak istemiyorum” yanıtını verdi.