Defne Samyeli bikinili haliyle gençlere taş çıkardı fit vücudu olay!
Defne Samyeli, bikinili pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı, 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkardı.
Son zamanlarda Mustafa Sandal ile mahkemelik olmasıyla adından söz ettiren Defne Samyeli, sosyal medya hesabı Instagram'a yüklediği bikinili fotoğraflarıyla gündemi alt üst etti.
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Şimdilerde tatil yapan ve tatilden anlarını Instagram'da paylaşan Defne Samyeli, gençlere taş çıkardı. Cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Samyeli, beğenileri kısa sürede kaptı.
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Defne Samyeli'nin söz konusu paylaşımına binlerce beğeni gelirken, ünlü isim 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle olay oldu.
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Samyeli'nin paylaşımına yorum yapan ilk isimlerden biri de 24 yaşındaki kızı Deren Talu oldu. Deren, paylaşıma ateş emojisi koyarak annesine olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.
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