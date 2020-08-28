Defne Samyeli bikinili halini paylaştı Serenay Sarıkaya'ya nazire yaptı dendi

Herkes Serenay ile kıyasladı

Defne Samyeli'nin bu bikini şovunu herkes Serenay Sarıkaya ile kıyasladı. Cem Yılmaz bilindiği üzere Defne Samyeli'ni Serenay Sarıkaya ile aldatmıştı. Defne Samyeli 48, Serenay Sarıkaya 29 yaşında.