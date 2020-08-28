Defne Samyeli bikinili halini paylaştı Serenay Sarıkaya'ya nazire yaptı dendi
48 yaşındaki Defne Samyeli, bikinili pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Fotoğrafları gören herkes 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'ya nazire yaptı yorumunda bulundu.
Son zamanlarda Mustafa Sandal ile mahkemelik olmasıyla adından söz ettiren Defne Samyeli, sosyal medya hesabı Instagram'a yüklediği bikinili fotoğraflarıyla gündemi alt üst etti. Fotoğrafı Cem Yılmaz'ı kaptırdığı Serenay Sarıkaya ile kıyaslanan Defne Samyeli, 48 yaşında fit olduğunu gösterdi.
Şimdilerde tatil yapan ve tatilden anlarını Instagram'da paylaşan Defne Samyeli, gençlere taş çıkardı. Cesur paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Samyeli, beğenileri kısa sürede kaptı.
Defne Samyeli'nin söz konusu paylaşımına binlerce beğeni gelirken, ünlü isim 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle olay oldu.
Herkes Serenay ile kıyasladı
Defne Samyeli'nin bu bikini şovunu herkes Serenay Sarıkaya ile kıyasladı. Cem Yılmaz bilindiği üzere Defne Samyeli'ni Serenay Sarıkaya ile aldatmıştı. Defne Samyeli 48, Serenay Sarıkaya 29 yaşında.