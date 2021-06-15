'Defalarca yakaladım' deyip itiraf etti! Yasak aşka dini sohbet bahanesi Müge Anlı'yı çileden çıkarttı
ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Cesur Bölükbaşı olayıyla ilgili ortaya çıkanlar izleyenleri şaşkına çevirdi.
Kocaeli Gebze’de ailesiyle birlikte yaşayan 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, 8 Haziran’da ortadan kayboldu. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen kayıp adamın ailesi, günlerdir haber alamadığı Bölükbaşı’nı bulmak için Müge Anlı’ya başvurdu.
Cesur Bölükbaşı’nın vaat edip satın alamadığı ev ve araba nedeniyle eşi tarafından sık sık şiddet görüp hatta bıçaklandığını iddia eden ailesi, genç adamın kaybından eşini sorumlu tutuyordu.
Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken kocasının kaybolduğunu dahi ailesine haber vermeyen Sevda Bölükbaşı ise kocasına şiddet uyguladığı iddialarını reddetti.
Bölükbaşı, günlerdir izine ulaşılamayan eşini defalarca başka bir kadınla görüşürken yakaladığını söyledi.