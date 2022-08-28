Defalarca taciz etti! Milli antrenör genç kızın kabusu oldu mesajları pes dedirtti
İSTANBUL'da 17 yaşındaki genç kız, tekvando kursunda milli antrenörün tacizine uğradığını iddia etti. Durumdan haberdar olan aile, antrenör hakkında suç duyurusunda bulundu. Antrenör taciziyle ilgili detaylar ortaya çıkarken istenen ceza belli oldu.
17 yaşındaki A.D., İstanbul Kağıthane'deki bir tekvando kursuna gidiyordu. Yaklaşık 2 yıl önce başladığı kursta tekvando hocası İsmail K., milli hakemlik yapıyor ve kursta da baş antrenör olarak çalışıyordu.
Sabah'ın haberine göre; İddiaya göre İsmail K., son aylarda genç kıza yönelik taciz içerikli hareketlerde bulunmaya başladı. 2021 yılı Temmuz ayından sonra genç kızı kendi odasına çağıran milli antrenör, genç kıza tacizde bulundu.
"Günaydın aşkım"
Geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da bir maçtan döndükten sonra, diğer arkadaşlarının antrenmanda bulunduğu esnada yeniden genç kızın yanına gelen tekvando hocası, sevgili olmak gibi konulardan bahsederek mağdura kalp resimleri, "günaydın aşkım" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi.
Genç kız arkadaşlarıyla konuştuğunda ise kendilerinin de benzer tacizlere maruz kaldığını öğrendi. Genç kız yaşadıklarını ablasına anlattı.