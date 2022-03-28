Dedikodular patladı boşanıyorlar derken Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile Dubai'ye kaçtı
Bir süredir Uğur Akkuş'a yönelik dolandırıcılık iddialarının ardından boşanma haberleri ile gündeme gelen Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile Dubai'ye uçtu. Ebru Şallı eşi ile uçakta çekildiği pozları "Kaçıyoruz" notuyla paylaştı.
Ebru Şallı sosyal medya hesabından eşi Uğur Akkuş'un soyadını kaldırması ile Ebru Şallı'nın boşanma kararı aldığı iddia edilmiş. İşadamı Uğur Akkuş'un maddi zorluklar yaşadığı iddia edilmiş ve Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı için hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Bir süredir boşanacakları konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Dubai'ye uçtu. Ebru Şallı eşi ile uçakta çekildiği pozları "Kaçıyoruz" notuyla paylaştı. Ünlü çift bu paylaşımla haklarındaki tüm söylentileri yalanlamış oldular.
Tüm bunlar medyada manşetleri süslerken Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti bu iddiaları yalanlarcasına önce, Uğur Akkuş kızı, Aden Su'nun 9'uncu doğum gününü partisinde, ardından İstinye'de yedikleri yemek sonrasında verdikleri el ele fotoğraflar ile ve açıklamalar ile tüm bu iddiaların asılsız olduğunu ispat etmeye çalışmışlardı.
Akkuş çifti bu kez Dubai'ye kaçtı. Uğur Akkuş ve eşi Ebru Şallı, özel bir uçak ile Dubai yolculuğu sırasında çektikleri fotoğrafları her zaman olduğu gibi Ebru Şallı sosyal medya hesaplarından önce "Nereye uçuyoruz acaba" arkasından "Kaçıyoruz" etiketleri ile paylaştı.
İşte o paylaşım...