'Dedeleri zannediyor' deyip Ceyda Düvenci anlattı: Çok büyük bir masraftı

Çocuğuyla ilgili Düvenci "Kızımla beraber hayata karıştığımızda, çevreden aldığımız tepkiler, daha çok Melisa'nın hayatını zorlayacakmış gibi hissettim. Çünkü biz yaş gereği bir cevap verebiliyoruz, meseleyi sindirmiş oluyoruz ama büyüme çağındaki bir çocuk ve daha bedenine ve kendisine ne olduğunu yeni yeni algılayan bir çocuğumuz için maalesef toplumumuz çok duyarlı tepkiler vermiyor." diye konuştu.