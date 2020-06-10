Dedeler, nineler ve torunlar sahillerde buluştu
ANTALYA ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında açıklanan yeni kararla kısıtlamaları kaldırılan 18 yaş altı gençler ile her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkmasına karar verilen 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı.
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Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü kentte, dışarı çıkanlar park ve bahçelerin yanı sıra Antalya Konyaaltı sahiline gitti. Hem gençler hem de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar denize girdi, sahilde güneşlendi.
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Gençler su parkında oynadı, Konyaaltı Yaşam Parktaki pistte kaykay, paten ve bisiklet sürdü.
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Bazı dede ve nineler de torunlarını alarak, sahile geldi ve uzun bir aradan sonra ilk kez torunlarıyla yürüyüş yapma, denize girme imkanı buldu.
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