Dedeler, nineler ve torunlar sahillerde buluştu

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece ölçüldüğü kentte, dışarı çıkanlar park ve bahçelerin yanı sıra Antalya Konyaaltı sahiline gitti. Hem gençler hem de 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar denize girdi, sahilde güneşlendi.