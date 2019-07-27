Dedektörle boş arazide 2 kilo ham altın buldu

Dedektörle boş arazide 2 kilo ham altın buldu

Avustralya'nın Victoria eyaletinde dedektörle boş araziyi tarayan kişi 2 kilo ağırlığında ham altın buldu.

Dedektörle boş arazide 2 kilo ham altın buldu - Sayfa 1

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, eyaletin kuzeybatısındaki Ballarat kenti yakınlarındaki boş arazide metal dedektörüyle arama yapan kişi tarafından yüzeyin yaklaşık 30 santimetre altında 2 kilo ham altın bulundu.

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Dedektörle boş arazide 2 kilo ham altın buldu - Sayfa 2

Toprağın altından çıkarılan işlenmemiş altının 90 bin dolar (130 bin Avustralya doları) değerinde olduğu belirtildi. 

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Dedektörle boş arazide 2 kilo ham altın buldu - Sayfa 3

Yaprak gibi titriyordu: Kuyumcu Mark Day, yaptığı açıklamada, altını getiren kişinin çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Dükkanda bana altını gösterdiğinde yaprak gibi titriyordu. Altınla ne yapacağını bilmiyordu, üç gündür uyuyamamıştı."’ ifadelerini kullandı. 

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Dedektörle boş arazide 2 kilo ham altın buldu - Sayfa 4

Altının bulunduğu yeri söylemedi: Day, emektar altın arayıcısının daha fazlasını bulabileceği düşüncesiyle ismi ve madeni bulduğu yerin gizli kalmasını istediğini sözlerine ekledi.

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