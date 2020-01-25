Dayalı döşeli evimiz var! Depremde evini kaybedenler arasın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artarken yaralı sayısında da yükseliş var. Türk halkı ise depremde evlerini kaybedenler için seferber oldu. Sosyal medyadan bir çok kişi evini depremzedelere açmaya hazır olduğunu duyurdu.