Dayalı döşeli evimiz var! Depremde evini kaybedenler arasın
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası sosyal medyadan yardım seferberliği başladı. Yardım paketinden çıkan not ise duygulandırdı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki dün akşam meydana gelen deprem sonrasında bölgede 4'ün üzerinde 14 deprem meydana geldi, toplam 401 artçı deprem kaydedildi. Tüm Türkiye deprem için seferber olurken sosyal medyadan da vatandaşlardan yardım çağrıları geldi. Ordu Büyükşehir belediyesi yardım malzemesi içinden çıkan not ise görenleri duygulandırdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı artarken yaralı sayısında da yükseliş var. Türk halkı ise depremde evlerini kaybedenler için seferber oldu. Sosyal medyadan bir çok kişi evini depremzedelere açmaya hazır olduğunu duyurdu.
Ordu'dan gelen yardım içinde çıkan not ise görenleri duygulandırdı. İşte o yardım çağrılarından bazıları.