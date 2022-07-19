Dayakçı koca, boşanma davası açılınca 1.5 yaşındaki kızını kaçırdı! 3 aydır kızını arıyor

8 Nisan’da ise baba Fikret Korkusuz, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelerek kızını görmek istedi. Zeynep Korkusuz ise önce kızını göstermedi ancak daha sonra kızını babasına gösterdi. Baba da kızını önce sokağa oynamak için çıkarttı daha sonra da iddiaya göre götürdü.