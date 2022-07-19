Dayakçı koca, boşanma davası açılınca 1.5 yaşındaki kızını kaçırdı! 3 aydır kızını arıyor
ADANA’da genç bir kadın, kendisini defalarca dövdüğü için boşanmak istediği eşinin, 1 buçuk yaşındaki kızlarını kaçırdığını öne sürdü. 3 aydır evladını göremeyen genç kadın, 2 gün sonra kızının doğum günü olduğunu söyleyerek bir an önce evladına kavuşmak istediğini belirtti.
Adana'da yaşayan 22 yaşındaki Zeynep Korkusuz, 2018 yılında Fikret Korkusuz (33) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Cennet (1,5) isimli bir çocukları dünyaya geldi. Çift, mutlu bir evlilik sürerken son 1 yılda aralarında şiddetli geçimsizlik başladı. İddiaya göre Korkusuz, eşine sürekli şiddet uyguladı. Geçen Mart ayında ise genç kadın uğradığı şiddet sonucu eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldı ve boşanma davası açtı.
8 Nisan’da ise baba Fikret Korkusuz, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eve gelerek kızını görmek istedi. Zeynep Korkusuz ise önce kızını göstermedi ancak daha sonra kızını babasına gösterdi. Baba da kızını önce sokağa oynamak için çıkarttı daha sonra da iddiaya göre götürdü.
‘Çocuk bende değil’ demeye başladı
Anne Zeynep Korkusuz ise bunun üzerine eşini aradı ve ‘Hafta sonu çocuk sende kalabilir. Pazartesi getir’ dedi. Pazartesi günü ise baba çocuğunu getirmedi ve annesine ‘Çocuk bende değil’ demeye başladı.
Bunun üzerine Zeynep Korkusuz’un teyzesi Şükran Ö., kayınvalide Hatice Korkusuz’u arayarak görüştü ve kayınvalide de çocuğun kendilerinde olduğunu ve annesine vermeyeceklerini söyledi. Mahkemeye başvuran Zeynep Korkusuz, çocuğunun geçici velayetini alarak polis eşliğinde kayınvalidesinin evine gitti ancak çocuğunu evde bulamadı. Genç kadın, çocuğunun kıyafetlerinin kayınvalidesinde olduğunu ancak çocuğu eşinin evden kaçırdığını öne sürdü.