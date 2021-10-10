'Dayak yiyeceğim' deyip testesteronu yüksek olanları listesini Ertuğrul Özkök paylaştı! Zirve bakın kimin
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, testesteronu en yüksek medya mensuplarının listesini paylaştı. Cüneyt Özdemir, Fatih Altaylı, Emin Çölaşan, Rasim Ozan Kütahyalı gibi isimlerin yer aldığı ilginç listede zirvedeki isim şaşırttı
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugün kaleme aldığı yazısında "Biliyorum bu pazar günü, 'memleketin bunca sorunu varken' lobisinden yine epey dayak yiyeceğim... Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim." ifadelerini kullandı.
"Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim" diyen Özkök "Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi." dedi.
Özkök "Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü... Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı" sözlerini kullandı.
Tahtı kaybettiğini belirten Özkök "Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı. Üstelik de bir magazinci tarafından alındı." dedi.