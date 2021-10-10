'Dayak yiyeceğim' deyip testesteronu yüksek olanları listesini Ertuğrul Özkök paylaştı! Zirve bakın kimin

Özkök "Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü... Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı" sözlerini kullandı.