Davutoğlu'nu hakaretine Bahçeli'den sert yanıt: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Bahçeli o küçük aklıyla Altılı Masa'nın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözlerine sert tepki gösterdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik, "Bahçeli o küçük aklıyla Altılı Masa'nın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözleri tartışma konusu oldu.

Açıklama yapan Bahçeli, "Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir. Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır." ifadelerini kullandı.