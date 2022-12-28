BIST 5.321
DOLAR 18,72
EURO 19,92
ALTIN 1.087,18
HABER /  POLİTİKA

Davutoğlu'nu hakaretine Bahçeli'den sert yanıt: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir

Davutoğlu'nu hakaretine Bahçeli'den sert yanıt: Serok Ahmet akıldan nasipsizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Bahçeli o küçük aklıyla Altılı Masa'nın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözlerine sert tepki gösterdi. 

Abone ol

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik, "Bahçeli o küçük aklıyla Altılı Masa'nın içine fitne sokmaya çalışıyor" sözleri tartışma konusu oldu.

Açıklama yapan Bahçeli, "Serok sana diyorum, her insanda akıl vardır. Önemli olan akletmektir. Ama senin sözde aklın sürekli yalpalayıp halt etmektedir. Meşale gibidir akıl, karanlığa göz, ölü tene can, dilsiz için sözdür. Serok Ahmet akıldan nasipsizdir, aklen de zifiri karanlıktır." ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yaktılar! 4 çocuğuna işkence eden anne baba tutuklandı: Savunması pes dedirtti!
Ağızlarını bantlayıp, çakmakla yaktılar! 4 çocuğuna işkence eden anne baba tutuklandı: Savunması pes dedirtti!
Beylikdüzü'nde 26 milyon liralık otomobilini bariyerlere çarparak perte çıkardı
Beylikdüzü'nde 26 milyon liralık otomobilini bariyerlere çarparak perte çıkardı
Ekrem İmamoğlu ile Süleyman Soylu düellosu! İmamoğlu 'yalan' deyip rest çekti Soylu cevap verdi
Ekrem İmamoğlu ile Süleyman Soylu düellosu! İmamoğlu 'yalan' deyip rest çekti Soylu cevap verdi
Edirne Keşan'da 16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı
Edirne Keşan'da 16 yaşındaki çocuk, annesini sırtından bıçakladı
Herkes arıyordu cesetleri kamyonet kasasında bulundu! Çifte cinayette şok detay
Herkes arıyordu cesetleri kamyonet kasasında bulundu! Çifte cinayette şok detay
Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! Süreç hızlanıyor: Yeni yılda bir heyet ABD'ye gidecek!
Türkiye'den flaş F-16 hamlesi! Süreç hızlanıyor: Yeni yılda bir heyet ABD'ye gidecek!
Beştepe'den kritik seçim açıklaması! 30 Ocak'ta karar, 9 Nisan'da seçim olabilir
Beştepe'den kritik seçim açıklaması! 30 Ocak'ta karar, 9 Nisan'da seçim olabilir
Bağış yerine satış! Hepsinin bahanesi aynı... Türk Böbrek Vakfı'nın telefonları susmuyor
Bağış yerine satış! Hepsinin bahanesi aynı... Türk Böbrek Vakfı'nın telefonları susmuyor
Yunan gazetesi Ta Nea Atina'nın 2023 planını duyurdu İsrail İspanya İtalya...
Yunan gazetesi Ta Nea Atina'nın 2023 planını duyurdu İsrail İspanya İtalya...
Belediye çalışanı aldığı banka promosyonu ile bakın ne yaptı!
Belediye çalışanı aldığı banka promosyonu ile bakın ne yaptı!
Davutoğlu'nun 'altılı masa iki aday çıkarabilir' sözleriyle ilgili Sarıgül'den açıklama
Davutoğlu'nun 'altılı masa iki aday çıkarabilir' sözleriyle ilgili Sarıgül'den açıklama
İstanbul Adliyesi bu tacizi konuşuyor! 'Ben hakimim, sizi buradan aldırırım diye...
İstanbul Adliyesi bu tacizi konuşuyor! 'Ben hakimim, sizi buradan aldırırım diye...