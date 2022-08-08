Davulcunun aldığı bahşişin vergisi...!

Pandemi yasaklarının kalkması ve yaz sezonunun gelmesiyle kalabalık nişan, düğün gibi organizasyonlar yeniden başladı.

Bu durum bazen hüzünlü bazen komik bazen de tuhaf olayların geçtiği nişan, düğün hikayelerini yeniden gündeme getirdi.

İşte bunlardan bir tanesi de geçen hafta Adana'da yaşandı.

Düzenlenen bir nişan töreninde bahşiş isteyen uyanık davulcu; damadın abisinin "Çok bahşiş dağıttım, üzerimde nakit kalmadı." yanıtını duyar duymaz hemen POS cihazı getirdi. "Kredi kartı geçerlidir." diyerek hem damadın abisinden hem de davetlilerden temassız ödeme yöntemiyle hatırı sayılır bir bahşiş topladı.

Gelelim bu işin vergisel yönüne...

Nasıl yani, bahşişin vergisi mi olur? Diyenlere cevabı hemen verelim.

Evet...!

Bahşişin de vergisi var.

Hem de sadece davulcuların aldıkları da değil...

Mesela otel, gazino, lokanta ve kulüplerde bahşiş verilen müzisyen, şarkıcı, dansöz gibi kişiler; şahsi mesai ve mesleki bilgiye dayanarak kendi nam ve hesabına faaliyette bulunmaları halinde, faaliyetin "arızi veya sürekli olduğuna bakılmaksızın" ödenen bedeller vergiye tabi.

Bu kişiler şayet faaliyetlerini bir işverene tabi ve işyerine bağlı olarak yapanlar ise; söz konusu ödeme "ücret" olarak kabul edilip, Gelir Vergisi Kanunu 61, 63, 94 ve 103. Maddelere göre vergilendirilir.

Sıklıkla bahşişle çalışan garson ve valelerin durumu nedir diyecek olursanız;

- Garson ya da vale sadece bahşiş geliri ile çalışıyor; yani yaptığı hizmet dolayısıyla "işyerinden bir ücret almayıp, sadece müşterilerden bahşiş alarak" hizmet ifa ediyorsa bu gelirin "diğer ücret" olarak değerlendirilmesi,

- Bir işverene "bağlı olarak çalışan" garson ya da valeye verilen bahşiş ise; işyeri tarafından fatura bedeline yansıtılması durumunda, bunun işverenden alınan ücretin bir parçası olarak değerlendirilmesi ve "ücret matrahına eklenerek" vergilendirilmesi gerekmektedir.

İşverenden aldığı ücrete ek olarak bahşişlerin toplamı ile çalışan kişilerin, Sigorta Primine Esas Kazancının nasıl hesaplanacağı konusunda Yargıtay bir kararında;

"İşverence toplanıp çalışanlara dağıtıldığının belirlenmesi halinde, bahşişin de prime esas kazanç unsuru olarak değerlendirilmeye konu edinebileceği yargısal içtihatlarla kabul edilmektedir. (Y.10.HD'nin 2016/365-2637 E.K., 2015/15981-17779 E.K, 2016/3716-4231 E.K)" demek suretiyle bahşişin prime esas kazanca dâhil edilmesi gerekliliğine açıkça hükmetmiştir.

Adanalı uyanık davulcunun kredi kartı ile bahşiş toplama icadından sonra bu yöntemi geleneksel hale getireceklere tavsiyem;

İster işyeri sahibi, ister çalışan olun; "bankayı ödeme kanalı olarak kullandığınız sürece" aman dikkat!

Bilmeden de olsa yapacağınız bir hata veya eksiklik size pahalıya mâl olabilir.

Benden uyarması...