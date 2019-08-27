David Beckham Victoria Beckham'ı öpücüklere boğdu! Yatta romantik kutlama

David Beckham Victoria Beckham'ı öpücüklere boğdu! Yatta romantik kutlama

David ve Victoria Beckham çifti, dört çocuğuyla birlikte Güney Fransa tatiline çıktı. Elton John'un lüks yatında tatil yapan çiftin hem eğlenceli hem de romantik anları objektiflere yansıdı.

David Beckham Victoria Beckham'ı öpücüklere boğdu! Yatta romantik kutlama - Sayfa 1

David ve Victoria Beckham çifti, ailece çıktıkları tatilden eğlenceli, sıcak, kışkırtıcı, romantik görüntüler verdi.

122
David Beckham Victoria Beckham'ı öpücüklere boğdu! Yatta romantik kutlama - Sayfa 2

Dört çocuğuyla birlikte Güney Fransa’da tatil yapan çift, İngiliz şarkıcı Elton John ve eşi David Furnish’in daveti üzerine ikilinin mega yatıyla tura çıktı.

222
David Beckham Victoria Beckham'ı öpücüklere boğdu! Yatta romantik kutlama - Sayfa 3

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere hayır demedi.

322
David Beckham Victoria Beckham'ı öpücüklere boğdu! Yatta romantik kutlama - Sayfa 4

Zaman zaman David Beckham eşine sarılıp romantik öpücükler kondurmayı da ihmal etmedi.

422