David Beckham Victoria Beckham'ı öpücüklere boğdu! Yatta romantik kutlama
David ve Victoria Beckham çifti, dört çocuğuyla birlikte Güney Fransa tatiline çıktı. Elton John'un lüks yatında tatil yapan çiftin hem eğlenceli hem de romantik anları objektiflere yansıdı.
David ve Victoria Beckham çifti, ailece çıktıkları tatilden eğlenceli, sıcak, kışkırtıcı, romantik görüntüler verdi.
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Dört çocuğuyla birlikte Güney Fransa’da tatil yapan çift, İngiliz şarkıcı Elton John ve eşi David Furnish’in daveti üzerine ikilinin mega yatıyla tura çıktı.
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Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere hayır demedi.
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Zaman zaman David Beckham eşine sarılıp romantik öpücükler kondurmayı da ihmal etmedi.
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