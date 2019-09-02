Davalık olan Deniz Çakır'ın yeni işi çok konuşulacak! Sevenlerini şaşırtan karar

Özülkü'nün aktardıklarına göre Deniz Çakır 8 şarkılık bir albüm çıkarıyor. Albümün ardından Çakır'ın özel gün ve gecelerde şarkılarını seslendirmesi bekleniyor. Bu haber, Çakır'ın sevenleri tarafından heyecanla karşılandı.