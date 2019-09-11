Dava sonrası Arda Turan'ın açıklaması üzerine Berkay Şahin ateş püskürdü

Gelmiş geçmiş en yüksek tazminat davası: Mahkeme sonrası açıklama yapan Arda Turan, "Çok mutluyum, ben böyle bir işin içinde olmadım. Bunun içinde her türlü riski göze aldım. Hapis cezası almak uğruna davamdan asla vazgeçmedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş geçmiş en yüksek tazminat davasını da açacağım." dedi.