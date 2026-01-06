Dava öncesi sessizliğini bozdu! Beddualı paylaşımına yorum yağdı

"BU HESAP MAHŞERE KALMASIN"

İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Güzide Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok ağır bir beddua olacak ama; ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini."