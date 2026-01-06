Dava öncesi sessizliğini bozdu! Beddualı paylaşımına yorum yağdı
İş insanı Adnan Aksoy ile zina ve şiddetli geçimsizlik iddiaları gölgesinde olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü manken Güzide Duran,mahkeme öncesi kinini kustu. Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayan Güzide Duran'ın sosyal medya paylaşımı ise çok konuşulacak türden.
İş insanı Adnan Aksoy ile zina ve şiddetli geçimsizlik iddiaları gölgesinde olaylı bir boşanma süreci yaşayan ünlü manken Güzide Duran, yarın görülecek kritik ikinci duruşma öncesi sosyal medyada adeta savaş başlattı.
Manken ve sunucu Güzide Duran, eşi Adnan Aksoy ile devam eden boşanma davasının yarın görülecek duruşması öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Duran'ın isim vermeden yaptığı açıklamadaki sert ifadeler kamuoyunda yankı uyandırdı.
"BU HESAP MAHŞERE KALMASIN"
İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Güzide Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok ağır bir beddua olacak ama; ben hiçbir hesabım mahşere kalsın istemiyorum. Yutkuna yutkuna ağlatan kim varsa, kan kusa kusa ödesin bedelini."
KARŞI DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Adnan Aksoy tarafından 7 Kasım 2024'te açılan şiddetli geçimsizlik ve zina davasına karşılık, Güzide Duran'ın açtığı karşı dava da sürüyor.