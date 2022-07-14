Datça orman yangınında ikinci gün! Bakan Fahrettin Koca son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınında rüzgarın lokasyon olarak sürekli farklılık arz ettiğini belirterek, "İşimizi biraz zorlaştıran, şiddeti ve yönü kestirilemeyen, meteorolojinin verilerine ve paylaşımlarına göre de sahada farklılık arz eden böyle bir rüzgar etkisi var." dedi.