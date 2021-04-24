2018 yılında evlenen fakat mutlulukları uzun sürmeyen Özcan Deniz ve Feyza Aktan 15 ay sonra boşanma kararı almıştı. İkili, bir dönem ilişkilerine yeniden bir şans verecek olsa da krizler bir bir patlak verdi. Özcan Deniz'in çocuğunu göremediğini ima etmesiyle başlayan krizler şiddet iddialarıyla çalkalandı.