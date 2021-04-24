Darp görüntüleri ortaya çıktı Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan bakıcıyı dövdü iddiası
Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın olaylı boşanma davasına bir şiddet olayı daha eklendi. Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısını dövdüğü iddia edildi.
2018 yılında evlenen fakat mutlulukları uzun sürmeyen Özcan Deniz ve Feyza Aktan 15 ay sonra boşanma kararı almıştı. İkili, bir dönem ilişkilerine yeniden bir şans verecek olsa da krizler bir bir patlak verdi. Özcan Deniz'in çocuğunu göremediğini ima etmesiyle başlayan krizler şiddet iddialarıyla çalkalandı.
Feyza Aktan, Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını hatta Deniz'in abisinin de kendisini tehdit ettiğini söyledi. Aktan, Özcan Deniz'in birlikte rol aldıkları 'Senkron' dizisindeki gibi kendisine şiddet uyguladığı söyledi.
İkilinin arasındaki şiddet iddialarının ardından velayet krizi ortaya çıktı. Deniz, oğlunun velayetini almak istedi Feza Aktan ise oğlundan ayrılmak istemedi. Son olarak Özcan Deniz, oğlu Kuzey'i ayda 4 kez görebildiği için mahkemeye başvurdu.
TV100'ün haberine göre; Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile mahkemeye başvuran Feyza Aktan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.