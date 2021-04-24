BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27

Darp görüntüleri ortaya çıktı Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan bakıcıyı dövdü iddiası

Darp görüntüleri ortaya çıktı Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan bakıcıyı dövdü iddiası

Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın olaylı boşanma davasına bir şiddet olayı daha eklendi. Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısını dövdüğü iddia edildi.

Darp görüntüleri ortaya çıktı Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan bakıcıyı dövdü iddiası

2018 yılında evlenen fakat mutlulukları uzun sürmeyen Özcan Deniz ve Feyza Aktan 15 ay sonra boşanma kararı almıştı. İkili, bir dönem ilişkilerine yeniden bir şans verecek olsa da krizler bir bir patlak verdi. Özcan Deniz'in çocuğunu göremediğini ima etmesiyle başlayan krizler şiddet iddialarıyla çalkalandı.

111
Darp görüntüleri ortaya çıktı Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan bakıcıyı dövdü iddiası

Feyza Aktan, Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını hatta Deniz'in abisinin de kendisini tehdit ettiğini söyledi. Aktan, Özcan Deniz'in birlikte rol aldıkları 'Senkron' dizisindeki gibi kendisine şiddet uyguladığı söyledi.

211
Darp görüntüleri ortaya çıktı Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan bakıcıyı dövdü iddiası

İkilinin arasındaki şiddet iddialarının ardından velayet krizi ortaya çıktı. Deniz, oğlunun velayetini almak istedi Feza Aktan ise oğlundan ayrılmak istemedi. Son olarak Özcan Deniz, oğlu Kuzey'i ayda 4 kez görebildiği için mahkemeye başvurdu.

311
Darp görüntüleri ortaya çıktı Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan bakıcıyı dövdü iddiası

TV100'ün haberine göre; Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile mahkemeye başvuran Feyza Aktan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

411