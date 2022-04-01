Darıca'da görenler şaşkına döndü çocuğu kumbaranın içine soktu

İlk defa böyle çocukla yapılan bir hırsızlık gördük: Arkadaşlarıyla birlikte börekçide otururken olaya şahit olduğunu anlatan Burak Keleş, “Köşede bir tane kıyafet kumbarası var. Arkadaşlarımla o tarafa doğru bakarken orada bir olay fark ettik. Kadın, bir tane çocukla birlikte geliyor, çocuğu kumbaranın içine atıp içerideki kıyafetleri alıyor. Biz bu tarz olayları sürekli duyuyorduk ama ilk defa gördük. Çok şaşırdık, çok garibimize gitti. Çok yanlış bir davranış" dedi.