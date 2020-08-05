Daria Kyryliuk'un dayak olayında Çeşme Kaymakamı görevden alındı

ÇEŞME'de Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

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Ukraynalı manken Daria Kyryliuk, kendi Instagram sayfasında, darp edildiği fotoğrafını da yayınlayarak, "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme-Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara köre bir göz çevirip durmamalıyız" demişti.

Son dakika gelişmesine göre; Çeşme'de Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Çeşme'de o işletmelere şok

Çeşme'deki 5 eğlence kulübünün korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15'er gün süre ile kapatılması kararlaştırıldı. Kapatılan mekanlar arasında, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’ın dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelen The Beach of Momo da yer alırken, Hıfzıssıhha Kurulu kararında, 15'er gün süre ile kapatılmasına karar verilen mekanların, sosyal mesafe kurallarına uymadıklarının defalarca tespit edildiği ve idari yaptırım kararlarına rağmen kural ihlallerine devam ettikleri ve toplum sağlığını tehlikeye düşürdükleri belirtildi.