Darbe karşıtı gösterilerin sürdüğü Myanmar'da en kanlı gün
Myanmar'da askeri darbe karşıtları tarafından düzenlenen protestolarda polisin açtığı ateş sonrası en az 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Myanmar'da görgü tanıklarının ifadeleri ve yerel medyadaki haberlere göre; polis ve güvenlik güçleri, ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasından bu yana ülkenin belli başlı kentlerinde barışçı gösteriler düzenleyen protestoculara müdahalede bulundu.
Protestoculara karşı plastik mermilerin, göz yaşartıcı gazın ve sersemletici ses bombalarının kullanıldığı müdahalelerde en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Khit Thi Media internet sitesinde yer alan habere göre; Yangon şehrinde 4, Bago şehrinde 3 ve Dawei şehrinde 3 protestocu yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları Yangon'da hayatını kaybedenler arasında bir öğretmen ile bir üniversite öğrencisinin bulunduğunu aktardı.