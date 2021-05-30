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Dansöz Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın

Dansöz Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın

Oryantal Asena'nın gözünden kaçırdığı bir nokta takipçilerinin gözünden kaçmadı. Instagram'da paylaştığı fotoğraf yüzünden alay konusu haline geldi.

Dansöz Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın

2017 yılında Hasan Dere ile evlenen eski oryantal Asena, Türkiye'den ayrılıp hayatını Almanya'da sürdürmeye başladı. Sosyal medya hesabı Instagram'ı ise oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden biri olunca geçtiğimiz gün dillere düştü.

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Dansöz Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın

Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen bu fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.  Fotoğrafını photoshoptan geçiren 44 yaşındaki Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unuttu. 

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Dansöz Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın

Bu detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeği fark eden kullanıcılar, Asena'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu. 

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Dansöz Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın

Bir takipçisi oryantale, "Ablacığım son fotoğraftaki aynaya yansıyan yüzün..." yorumunu yaptı. Sosyal medyada alay konusu olan Asena ise o kullanıcıya gülerek yanıt verdi.

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