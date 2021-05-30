Dansöz Asena Instagram takipçilerinin alay konusu oldu yüzüne bakın
Oryantal Asena'nın gözünden kaçırdığı bir nokta takipçilerinin gözünden kaçmadı. Instagram'da paylaştığı fotoğraf yüzünden alay konusu haline geldi.
2017 yılında Hasan Dere ile evlenen eski oryantal Asena, Türkiye'den ayrılıp hayatını Almanya'da sürdürmeye başladı. Sosyal medya hesabı Instagram'ı ise oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden biri olunca geçtiğimiz gün dillere düştü.
Asena, yakın arkadaşı ile birlikte çekilen bu fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Fotoğrafını photoshoptan geçiren 44 yaşındaki Asena, aynı filtreyi aynadaki yansımasına uygulamayı unuttu.
Bu detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Gerçeği fark eden kullanıcılar, Asena'nın gönderisini yorum yağmuruna tuttu.
Bir takipçisi oryantale, "Ablacığım son fotoğraftaki aynaya yansıyan yüzün..." yorumunu yaptı. Sosyal medyada alay konusu olan Asena ise o kullanıcıya gülerek yanıt verdi.