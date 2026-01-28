Danslarıyla bir döneme damga vurmuştu! Solmaz Çiros'un son hali sosyal medyayı salladı

Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında yaptığı danslarla adını geniş kitlelere duyuran Solmaz Çiros, aradan geçen yılların ardından değişimiyle ortaya çıktı. Son hali sosyal medyada hızla yayılan ve yorum yağmuruna tutulan Solmaz, bakın şimdi nasıl görünüyor...