Danslarıyla bir döneme damga vurmuştu! Solmaz Çiros'un son hali sosyal medyayı salladı
Bir dönemin çok izlenen Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programına damga vuran, Solmaz Çiros yıllar sonra ortaya çıktı. Kıvrak danslarıyla sosyal medyada viral olan Solmaz, uzun süredir ekranlardan uzaktaydı. Düğünlerde sergilediği danslarla yeniden konuşulmaya başlayan Çiros, bu kez son haliyle gündeme geldi.
Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programında yaptığı danslarla adını geniş kitlelere duyuran Solmaz Çiros, aradan geçen yılların ardından değişimiyle ortaya çıktı. Son hali sosyal medyada hızla yayılan ve yorum yağmuruna tutulan Solmaz, bakın şimdi nasıl görünüyor...
İzdivaç programları yasaklanmadan önce Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel'in popüler gelin adayı Solmaz Çiros şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve düğünlerde sahne alan Solmaz son haliyle gündem oldu. Aldığı kilolar dikkat çeken Solmaz Çiros'a adeta yorum yağdı.
Ünlü isme; 'eski hali daha güzeldi', 'baya kilo aldı', 'kilo alınca değişti' gibi yorumlar yapıldı.