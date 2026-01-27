Danla Bilic'ten yıllar sonra itiraf! Büyük pişmanlığını açıkladı...
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce ifşa ettiği futbolcu mesajlarıyla ün kazanmıştı. Şimdi ise o dönemde yaptığı paylaşımlar için pişmanlık duyduğunu açıkladı. Özellikle Alper Potuk’tan özür dilemeye hazır olduğunu belirten Bilic, “Programıma çağırdım, belki gelir” dedi.
Danla Bilic, katıldığı bir programda, şöhretini pekiştiren o ünlü mesajlardan dolayı duyduğu pişmanlığı samimi bir şekilde paylaştı.
‘Turknet Açık Koltuk’ adlı YouTube programına konuk olan Bilic, Burak Aktürk’ün sorusu üzerine, “Yanlışlıkla attığın ve geri alamadığın bir mesaj oldu mu?” sorusuna içtenlikle yanıt verdi.
"KARA LEKE" ÇIKIŞI
Genç fenomen, “Futbolculara attığım her mesajdan çok pişmanım. Bu, hayatımda bir kara leke gibi peşimi bırakmıyor. Ama ekmeğini yedim mi, hâlâ yiyorum” diyerek o dönemde yaptığı paylaşımların, hala kendisini takip ettiğini itiraf etti. Bu pişmanlıkların en büyüğünün ise Alper Potuk’a ait olduğunu belirten Bilic, şunları söyledi:
“DanlaCast fikri ortaya çıktığında, Alper Potuk’u ilk konuğum olarak davet ettim. ‘Milyonların önünde özür dileyeceğim’ dedim ama o kabul etmedi. Belli ki özel hayatımda ‘ah’ var. Helallik isteyecektim, belki gelir diye düşünüyorum.”