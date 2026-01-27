Danla Bilic'ten yıllar sonra itiraf! Büyük pişmanlığını açıkladı...

"KARA LEKE" ÇIKIŞI

Genç fenomen, “Futbolculara attığım her mesajdan çok pişmanım. Bu, hayatımda bir kara leke gibi peşimi bırakmıyor. Ama ekmeğini yedim mi, hâlâ yiyorum” diyerek o dönemde yaptığı paylaşımların, hala kendisini takip ettiğini itiraf etti. Bu pişmanlıkların en büyüğünün ise Alper Potuk’a ait olduğunu belirten Bilic, şunları söyledi: