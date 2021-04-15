Danla Bilic'ten sevgilisi Poyraz Teoman ile skandal poz annesi kızınca sildi
Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman ile tatillerine devam ediyor. Son durağı Tulum oldu, sevgilisiyle olay pozu ise annesini kızdırdı.
YouTube'da makyaj videoları çekerek fenomenliği eline alan Danla Bilic, artık paraya para demeyince hiç durmaksızın geziyor. Son zamanlarda İstanbul'a yalnızca iş için gelen Bilic, son olarak sevgilisiyle Tulum'a gitti.
Ekonomist Poyraz Teoman ile aşk yaşamaya başlayan Bilic, 4 aydır bulutların üzerinde geziyor. Fakat sevgilisini sosyal medyadan uzak tutuyor. Sevgilisiyle nadiren poz paylaşan Danla Bilic, bir fotoğrafında ise annesinden veto yedi.
Tatil pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'da paylaşan Danla Bilic, nadiren paylaştığı pozlardan birini paylaştı. Sevgilisi Poyraz ile pozu ise hem sosyal medyada hem de Bilic'in ailesinde kriz yarattı.
Sevgilisiyle hamakta olduğu anları paylaşan Danla Bilic, bu fotoğrafı kısa bir süre sonra sildi.