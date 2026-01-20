Danla Bilic'ten kötü haber! Altıncı kez ameliyat olacak

YANLIŞ AMELİYAT, VÜCUDA YAYILAN DOLGULAR

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda yanlış bir popo estetiği operasyonu sonrası uygulanan dolgunun zamanla vücudunun farklı bölgelerine yayıldığını belirtmişti. Bilic, bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini yıprattığını dile getirmişti.