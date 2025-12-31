Danla Bilic'i tehdit eden eski sevgilisine elektronik kelepçe istemi...
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in eski sevgilisi Berk Çetin, daha önce Bilic'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle 2 ay uzaklaştırma kararı almış ve cezaevinde yatan Çetin, tahliye edildikten sonra sosyal medya hesabından tabanca fotoğrafları paylaşmıştı. Paylaşımların kendisine korku verdiğini ileri süren Bilic, Berk Çetin'e elektronik kelepçe takılmasını talep etti.
Ünlü fenomen Danla Bilic, 2025 yılının başlarında eski sevgilisi Berk Çetin tarafından bir kafede yumruklu saldırıya uğradığını açıklamıştı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle desteklenen olay sonrası Çetin hakkında "kadına karşı basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bilic, dava sürecinde Çetin'in şiddet eğilimli davranışlarını sürdürdüğünü belirterek mahkemeden 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırmayı başardı.
Uzaklaştırma kararı devam ederken Berk Çetin'in sosyal medya hesabından masada iki tabanca, bir pompalı tüfek ve içkilerin yer aldığı fotoğraflar paylaşması, Danla Bilic'i derin endişeye sevk etti. Bilic, bu paylaşımların doğrudan kendisine yönelik bir korku ve baskı unsuru yarattığını savunarak, can güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu vurguladı.
Danla Bilic'in avukatı Kaan Çetinkaya tarafından mahkemeye sunulan dilekçede çarpıcı ifadeler yer aldı. Dilekçede, ateşli silahların fotoğrafının "hayati tehlike" sinyali verdiği belirtilerek, Çetin'in kontrol kaybına eğilimli bir psikolojik durumda olabileceği öne sürüldü. Ayrıca, bu tür paylaşımların Bilic'in günlük hayatını ve mesleki faaliyetlerini olumsuz etkilediği ifade edildi.
Avukat Çetinkaya, Haziran ayından beri uygulanan elektronik kelepçe tedbirinin Kasım ayında kayışının koptuğunun tespit edildiğini açıkladı. Bu durumun can güvenliğini daha da riske attığını belirten Çetinkaya, kelepçenin acilen yeniden takılmasını ve uzaklaştırma kararının ihlali nedeniyle zorlama hapsi infazının takip edildiğini mahkemeye bildirdi.