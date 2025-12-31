Danla Bilic'i tehdit eden eski sevgilisine elektronik kelepçe istemi...

Uzaklaştırma kararı devam ederken Berk Çetin'in sosyal medya hesabından masada iki tabanca, bir pompalı tüfek ve içkilerin yer aldığı fotoğraflar paylaşması, Danla Bilic'i derin endişeye sevk etti. Bilic, bu paylaşımların doğrudan kendisine yönelik bir korku ve baskı unsuru yarattığını savunarak, can güvenliğinin ciddi risk altında olduğunu vurguladı.