Danla Biliç'i darp eden eski sevgilisinin cezası belli oldu...

Makyaj videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan ve Danla Biliç adıyla tanınan Neslihan Damla Aktepe, bir süre önce eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından darbedildiğini açıklamıştı. Yaşadığı şiddetin ardından suç duyurusunda bulunan Biliç, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyunun dikkatini çekmişti.