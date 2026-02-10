Danla Biliç'i darp eden eski sevgilisinin cezası belli oldu...
Sosyal medya fenomeni Danla Biliç’e yönelik şiddet davasında karar çıktı. Biliç’i darbettiği gerekçesiyle yargılanan eski sevgilisi Berk Çetin, ilk kez çıktığı duruşmada savunma yaptı. Mahkeme, Çetin’e 5 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Makyaj videolarıyla geniş bir kitleye ulaşan ve Danla Biliç adıyla tanınan Neslihan Damla Aktepe, bir süre önce eski erkek arkadaşı Berk Çetin tarafından darbedildiğini açıklamıştı. Yaşadığı şiddetin ardından suç duyurusunda bulunan Biliç, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyunun dikkatini çekmişti.
"PİŞMANIM" DEDİ
Şikâyet sonrası Berk Çetin hakkında, “kadına karşı basit yaralama” suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Berk Çetin avukatıyla birlikte katılırken, Danla Biliç duruşmada yer almadı. İlk kez savunma yapan Çetin, mahkemede “Yapmamam gereken bir şeydi. Bir hata yaptım ve pişmanım” ifadelerini kullandı.
Mahkeme, savunmanın ardından sanığı “kasten yaralama” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak verilen ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi.
Bu karara göre Berk Çetin, 5 yıl boyunca benzer bir suça karışmazsa verilen hapis cezası düşecek. Danla Biliç’e yönelik şiddet olayı, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, kadına yönelik şiddet tartışmalarını yeniden gündeme taşımıştı.