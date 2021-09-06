Danla Biliç'e 'sapık tacizi' şoku! Adresini bulup kurye gibi evine geldiler!
Ünlü Instagram fenomeni Danla Biliç'in bazı hayranlarıyla başı dertte! Danla Biliç2in adresini bulup, yaşadığı evin güvenlik görevlilerine kendisini kurye gibi tanıtıp kapısına kadar gelen kişilere ünlü fenomen Instagram'dan isyan etti.
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla sosyal medyada bir anda yıldızı parlayan ve ciddi bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Biliç, son paylaşımıyla yaşadığı bir olayı anlattı ve çok rahatsız olduğunu ifade ederek isyan etti. Biliç, nir kişinin ev adresin ibulup, güvenliklere kendisini kargı kuryesi olarak tanıttığını ve kapısına kadar geldiğini, daha önce de şahsi telefon numarası ve arkadaşlarının iletişim bilgisi elde edilerek kendisine ulaşmaya çalışanlar olduğunu anlattı ve artık daha fazla buna dayanamayacağını ifade etti.
Danla Bilic kendisine yapılan bu hareketle isyan etti ve bunu da sosyal medya hesabından uyarı mahiyetinde paylaştı.
"Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama..."
Biliç Instagram'dan şu ifadeleri paylaştı:
"Evimin adresini bulup, güvenliğe kurye, kargo taklidi yapıp bir daha evimin kapısına gelen olursa artık kibar davranmam. Aylardır sapık gibi mesaj atıp, arkadaşlarımın özel numaralarını bulup aradınız ses çıkarmadım ama bu artık son radde. Bir daha ne beni ne bir arkadaşımı en ufak mesajla bile rahatsız ederseniz gerçekten olay çıkarırım."
Danla Biliç'e sosyal medyada pek çok magazin hesabı ve ünlüden destek yağdı.