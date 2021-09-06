Danla Biliç'e 'sapık tacizi' şoku! Adresini bulup kurye gibi evine geldiler!

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla sosyal medyada bir anda yıldızı parlayan ve ciddi bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Biliç, son paylaşımıyla yaşadığı bir olayı anlattı ve çok rahatsız olduğunu ifade ederek isyan etti. Biliç, nir kişinin ev adresin ibulup, güvenliklere kendisini kargı kuryesi olarak tanıttığını ve kapısına kadar geldiğini, daha önce de şahsi telefon numarası ve arkadaşlarının iletişim bilgisi elde edilerek kendisine ulaşmaya çalışanlar olduğunu anlattı ve artık daha fazla buna dayanamayacağını ifade etti.