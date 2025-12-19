Danla Bilic'den gözaltı sonrası paylaşım!
Uyuşturucu operasyonun gözaltına alınan Danla Bilic serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bilic, "Devletim test istemiş vermez miyiz? Şafakta alınmadık da demeyiz. Canım jandarma gözaltına mı alındılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize teşekkür ederim komutanlarım." dedi.
İrem Sak, şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alındı.
Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı. Öte yandan Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan isimler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Danla Bilic serbest bırakılmasının ardından Instagram hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Bilic paylaşımında şunları söyledi:
"Devletim test istemiş vermez miyiz? Şafakta alınmadık da demeyiz. Canım jandarma gözaltına mı alındılar evlerinde mi ağırladılar anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize teşekkür ederim komutanlarım."