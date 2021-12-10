Danla Biliç ve Seren Serengil birbirine girdi: Köpeğim noy noy bile sizden daha ünlü!
Sosyal medyada viral olan Seren Serengil’in 'Çağlar Ertuğrul’u tanımıyorum' videosu sonrası, Danla Biliç Twitter hesabından "Seren serengil herkesi tanıyor ama tanımıyor" diye paylaşım yapmıştı. Bunun üzerine Biliç’e, Serengil’den çok sert bir yanıt geldi: Köpeğim Noy Noy bile sizden daha ünlü...
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic paylalşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bilic, sosyal medya hesabından Seren Serengil’i eleştiren bir paylaşımda bulunması üzerine sessiz kalmayan Serengil ağır bir göndermede bulunarak, "Köpeğim bile sizden ünlü" dedi.
Danla Bilic, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Seren Serengil herkesi tanıyor ama kimseyi tanımıyor mu? Mükemmel” ifadelerini kullandı.
Danla Bilic’in yazdığı paylaşımdan sonra attığı tweeti kısa sürede sildiği gözlemlendi.
Danla Bilic’in sosyal medyada paylaştığı yazıyı gören Seren Serengil, durumu sessiz kalmadı ve karşılık verdi. Seren Serengil, Instagram hesabından hikaye atarak cevap verdi.