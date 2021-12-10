Danla Biliç ve Seren Serengil birbirine girdi: Köpeğim noy noy bile sizden daha ünlü!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic paylalşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Bilic, sosyal medya hesabından Seren Serengil’i eleştiren bir paylaşımda bulunması üzerine sessiz kalmayan Serengil ağır bir göndermede bulunarak, "Köpeğim bile sizden ünlü" dedi.