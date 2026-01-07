Danla Bilic ve İrem Sak test vermişti! Sonucu belli oldu...

DANLA BİLİC VE İREM SAK TEMİZE ÇIKTI

Aynı soruşturma kapsamında test edilen Danla Bilic ve İrem Sak'ın örneklerinde ise uyuşturucu ya da uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmadı. Her iki ismin de test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.